Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
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Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sağlık ekibinin hasta almaya gittiği ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne, 2 bin 963 liralık idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 2 ay süreyle el koyulduğunu duyurdu.

Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:21

Geçtiğimiz gün Çankırı'da bir ambulansa yol vermeyen ve 130 km hızla giden kamyonun sürücüsüne kesilen ceza belli oldu.

Çankırı'dan Kızılırmak ilçesine 9 Temmuz'da hasta almaya giden sağlık görevlilerinin 112 Acil Servis ambulansının şoförü, gidiş- geliş tek şeritli yolda, öndeki kamyonu sollamak istedi. Ambulans sürücüsünün siren çalıp, selektör yapmasına rağmen hızını artıran kamyon şoförü, yol vermedi.

3 BİN LİRA PARA CEZASI VE EHLİYETİNE EL KONULDU

Ambulansın içinden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, kamyonun aşırı hızla tehlikeli seyrettiği görüldü. Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförünün, virajda şerit ihlali yapması da görüntüye yansıdı. Ambulans şoförü, uzun süre arkasından gitmek zorunda kaldığı kamyonu ileride geçerek, yola devam etti.Vali Abdullah Ayaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen kamyon şoförüne, 2 bin 963 liralık idari para cezası uygulandığını ve ehliyetine 2 ay süreyle el koyulduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü 130 km hızla yoluna devam etti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü 130 km hızla yoluna devam etti
Haber Yorumları (3)
MEMLEKETİM: Belki kamyon sürücüsüde acile gidiyordur.
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KURTULUŞ: O KADAR MI DEMEK Kİ BİR İNSANIN DEĞERİ O KADARMIŞ. YAZIKLAR OLSUN ATACAKSIN HAPSE O ZAMAN HAK ETİĞİ CEZAYI YEMİŞ OLUR. KAMYONUNU DA ELİNDEN ALACAKSIN. ONU AMBULANSA ALIP 3 GÜN AÇ SUSUZ GEZDİRECEKSİN
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BİR DAHA YAPMAZ İNŞALLAH: Yetmez ama hiç yoktan iyidir.
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