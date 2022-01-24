Ambulans şoförü, hastayı sırtında taşıdı

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 423 köy yolu ulaşıma kapandı. Zile'de ambulans şoförü İbrahim Şen, kar nedeniyle mahalleye giremeyince, şeker hastası Abdullah Temur'u bir süre sırtında taşıdı.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışının ardından merkezde 60, Almus ilçesinde 25, Artova'da 6, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 40, Niksar'da 80, Reşadiye'de 70, Pazar'da 3, Turhal'da 27, Yeşilyurt'ta 6 ve Zile'de 100 olmak üzere toplam 423 köy yolu ulaşıma kapandı. Tokat İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.

Dün gece, Niksar ilçesinden Tokat'a hasta nakli yapan 112 ambulans, dönüş yolunda yoldan çıkarak kara saplandı. Ambulanstakiler kendi imkanlarıyla çıkamayınca komuta merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler ambulansı halat yardımı ile çekerek çıkardı.