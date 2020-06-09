Ambulans helikopterin inemediği o mahalleyi de ilgilendiren önemli gelişme Samsun'da, Kızılırmak Nehri üzerine 1988 yılında yapılan Altınkaya Baraj Gölü'nün 32 yıl önce ayırdığı 4 ilçeye bağlı kırsal mahalle ve köyleri Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan feribot yeniden birbirine kavuşturdu.

Samsun'da, Kızılırmak Nehri üzerine 1988 yılında yapılan Altınkaya Baraj Gölü'nün 32 yıl önce ayırdığı 4 ilçeye bağlı kırsal mahalle ve köyleri Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan feribot yeniden birbirine kavuşturdu. Ambulans helikopterin tarla sahibinin izin vermemesi üzerine inemediği mahallenin de bulunduğu 4 ilçeye bağlı mahalle ve köyleri ilgilendiren feribot, bölgenin 32 yıllık ulaşım problemini büyük ölçüde çözecek ve barajın iki yakası arasında köprü görevi görecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 4 ilçeyi birbirine bağlayan feribotu kullanarak hizmete aldı. Bölge halkının uzun yıllardır hayali olan feribotun hayırlı olmasını dileyen Başkan Demir, "Vatandaşlarımızın yıllardır bekleyen ulaşım sorunu çözüldü" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Alaçam ve Yakakent ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından Vezirköprü ilçesine hareket etti. Burada geçen günlerde Tuzla'dan getirilerek suya indirilen Vezirköprü, Bafra, Alaçam ve Sinop'un Durağan ilçelerini birbirine bağlayan feribotu inceledi. Vezirköprü'den, kendi kullandığı feribotla kısa bir sefer yapan Başkan Demir, bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Feribotun ilk seferini yapan Başkan Demir, "Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yaptırıp bölge halkına kazandırdığımız bu feribot, vatandaşlarımızın uzun yıllardır süren sorununa çare oldu. Daha önce barajların üzerine köprü yapalım diye çalışma yaptık. Ama köprünün çok verimli olmayacağı, yüksek maliyetli olacağını gördük. En doğru çözümün bu olduğunu düşündük. Ulaştırma Bakanlığımızın imal ettirdiği bu feribot için belediye kaynağından hiçbir maliyetimiz olmadı. Bu anlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir nevi köprü görevi görmüş olacak

Bu bölgenin yıllardan bu yana talep ettiği hizmeti halka kazandırdıklarını ifade eden Başkan Demir, "Bugün bunun için buradayız. Büyük bir beklentiydi. Hem vatandaşlarımızı hem de araçlarımızı karşıdan karşıya her iki taraftan sürekli geçirecek. Alaçam istikametinden Vezirköprü'ye, Vezirköprü'den Alaçam tarafına bir nevi köprü görevi görmüş olacak" diye konuştu.

"Feribotun bir ücreti olacak"

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nun dünyada bir örneğinin olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Burada, feribotun gelmesiyle birlikte ciddi bir hareketlilik olacak. Feribotun bir ücreti olacak. Bize maliyeti neyse onu yansıtacağız. Bir kar amacımız olmayacak. Önemli olan vatandaşımıza uzun yıllardan beri beklenen hizmeti vermekti, buna da kavuşmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sayılı baraj ve hidroelektrik santrallerinden beri olan Altınkaya Barajı, 1988 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştı. Samsun ve Sinop illerine bağlı birçok kırsal mahalle ve köy 1988 yılından bu yana ulaşım sorunu yaşıyordu.

Ambulans helikopter inememişti

En son 3 Mayıs'ta Altınkaya Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan bir vatandaş için ambulans helikopter istenmiş, mahalleye gelen helikopter tarla sahibinin izin vermemesi nedeniyle inememiş ve hastayı alamadan geri dönmüştü. Bu olay üzerine bölgenin ulaşım problemi yeniden ülke gündeme gelmişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA