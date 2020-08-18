Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
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Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi

Ünlü oyuncu Amber Heard'ün İstanbul gezisi tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'u karış karış gezen Heard, Boğaz turu yapıp sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'da adeta büyülenen güzel oyuncu, paylaşımlarıyla da büyüledi.

18.08.2020 23:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:45

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasının ardından önce tatil cenneti Bodrum'a giden daha sonra İstanbul gezisi yapan ABD'li oyuncu Amber Heard, o anları Instagram hesabından paylaşıyor. Oldukça mutlu görünen güzel oyuncu, Boğaz turuna da çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, son olarak Boğaz turuna çıktı. 34 yaşındaki Amber Heard, mavi turdan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

KEYFİ YERİNDE

Heard'ün tekneden paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ayasofya önünde de selfie yapan Heard, kareyi Instagram'dan paylaşıp, "Tatil kahkahası kendine has bir şeydir" notunu düştü.

JOHNNY DEPP'LE MAHKEMELİK

Heard, aktör olan eski eşi Johnny Depp ile tartışmalı bir şekilde ayrılıp mahkemelik olmuşlardı.

Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Haber Yorumları (1)
KEREM: Harika biri bayıldım
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