Ambalaj firmasından "koronavirüsü yok eden kimyasal formül"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ambalaj firmasından "koronavirüsü yok eden kimyasal formül"

Bursa'da bir ambalaj firması, hücreye zarar vermeden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden kimyasal formül geliştirerek, ürettiği geri dönüştürülebilen naylon ve kağıtlarda uygulamaya başladı.

04.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:48

Bursa'da bir ambalaj firması, hücreye zarar vermeden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden kimyasal formül geliştirerek, ürettiği geri dönüştürülebilen naylon ve kağıtlarda uygulamaya başladı.

Yıldırım ilçesinde 1998 yılından bu yana gıda, tekstil ve otomotiv sektörleri için ambalaj üreten firma, faaliyet gösterdikleri alanda Kovid-19'a karşı Ar-Ge çalışması yürüttü. Sonuçta kimyasal bir formül elde eden şirket yetkilileri, bu formülü naylon ve kağıtlara uyguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) laboratuvarlarında testlerden geçirilen ürünün hem Kovid-19'u yok ettiği hem de antibakteriyal, antimikrobiyal ve antifungal olduğu belirlendi.

Testlere ilişkin raporlarla etkinliği ortaya konulan formül, firma tarafından polietilen naylon, kağıt ve dokunmamış kumaş (nonwoven) üretiminde kullanılıyor.

Burusa Ambalaj firması sahibi Necati Polat, AA muhabirine, yaygın şekilde kullanılan naylon ve kağıt ürünlerde koronavirüsün bertaraf edilmesi amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaları sonuçlandırarak elde ettikleri formülü kullanmaya başladıklarını aktaran Polat, "Şu anda ürettiğimiz polietilen naylon, kağıt ve nonwoven ürün gruplarında koronavirüsü öldürüyoruz. Bu ürünün en önemli özelliklerinden biri de şu; koronavirüsü öldürüyoruz ama doğal hücreye zarar vermiyoruz. Yani sitotoksik etkisi yok. Ne koyduğunuz malzemeye ne de insana en ufak bir zararı var." diye konuştu.

Geliştirdikleri formülü, kağıt ve naylon gruplarında moleküler yapıya enjekte ettiklerini dile getiren Polat, daha sonra laboratuvar analizlerine geçildiğini bildirdi.

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında testler yapıldı. Arkasından koronavirüs ile ilgili test sürecine girdik. BUÜ Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalında da bu süreç yürütüldü ve raporlar çıktı. Koronavirüs ile ilgili durum şu; ürün ilk 3 saatten sonra koronavirüsü öldürmeye başlıyor ve 24 saatin sonunda yüzde 99,9 oranında yok ediyor. Aynı ürün, bakteri ve mikropların yüzde 100'ünü 24 saatin sonunda öldürüyor. Sadece zararlı mikropları öldürüyor, doğal hücreye zararı, sitotoksik etkisi yok. Ürünün tüm özellikleriyle ilgili patent başvurusunda bulunduk."

"Muzu kabuk rengi bile değişmeden 10 gün koruyabiliyoruz"

Etkisi 3 ay süren formülün mantar ve küfe karşı da etkili olduğuna dikkati çeken Polat, gıda israfının önlenebilmesi için çalışmayı bu alanda genişlettiklerini belirtti.

Gıdaların raf ömrünün kısa olmasından dolayı nakliyat aşamalarında sıkıntılar yaşandığına değinen Polat, "Bunun üzerine ayrı bir çalışma yaptık. Şu anda ürünümüz, kirazı 36 gün boyunca taze koruyabiliyor. Buzdolabında ya da serin ortamlarda kullanabiliyoruz. Muzu kabuk rengi bile değişmeden 10 gün boyunca koruyabiliyoruz." dedi.

Polat, Türk Gıda Kodeksi'ne göre, formülün gıdayla temasa uygun olduğunun onaylandığını ifade etti.

Ev boyalarından plastik aksama ve kağıt peçetelere kadar pek çok farklı alanda kullanılabilen formülü bir uçak firmasının araçlarında da uyguladıklarını kaydeden Polat, şu bilgileri paylaştı:

"Uçakta yemek yerken kullanılan tablaları polietilen naylon kaplayarak antiviral hale getirdik. Uçaktaki koltukların baş ve omuz üstü kısmı üzerine kaplamalar yaptık. Bu bölümler de antiviral hale getirildi. Hava yolu şirketi, uçakların bakımları sırasında bu kaplamaları değiştiriyor. Yemek yenilen tablalar ile ilgili çok uzun süreli kullanma talepleri oldu. Dolayısıyla bunları 3 ay kullanılabilir halde uyguladık."

"3'üncü ayın sonunda hala etkinliğinin varlığını gözledik"

BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın da geliştirilen formülün antimikrobiyal etkisine ilişkin test sonuçları hakkında bilgi verdi.

Laboratuvarda uluslararası standartların kullanıldığına işaret eden Özakın, şunları kaydetti:

"Bu standartların en uygun olanıyla ürünün farklı özellikli kombinasyonlarını test ettik ve bunların içinde etkili olanları saptadık. Ürün, hem antibakteriyel hem de antiviral etkiye sahip olarak bulundu. Bazı bileşimleri, yani konsantrasyonu olanları daha etkili bulundu. Bu etkinliği saptadıktan sonra da etkisini ne kadar devam ettirdiğini test etmeye başladık. En son 3'üncü ayın sonunda hala etkinliğinin varlığını gözledik. Bunun yanında bu ürünün insan sağlığı ya da gıda içinde temas sonrasında riski için araştırmalar yaptık. Komple temas ettiği, gıdaya geçtiği durumda bile güvenli olduğunu gördük.

BUÜ Veteriner Fakültesinde de antiviral etkinliği test edildi. Testte, temas süresi uzadıkça virüsü ortadan kaldırdığı ve antiviral etkisinin olduğu görüldü. Hem bakteriyel hem mantar hem de virüslere karşı öldürücü etkisi olan ve insan sağlığı açısından da risk oluşturmayan bir ürün olarak değerlendirdik."

Ambalaj firmasından 'koronavirüsü yok eden kimyasal formül'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında 3. Sayfa
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Ekonomi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Kayıp Gülistan Doku'nun görüntüleri incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, intihar iddiasını çürüttü
Kayıp Gülistan Doku'nun görüntüleri incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, intihar iddiasını çürüttü
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti
Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Bakan Albayrak 'Tarihi bir dönüm noktası' deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beyonce Coşkun Sabah Gonca Vuslateri
Spor Mehmet Topal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bakan Çeşme Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ambalaj firmasından "koronavirüsü yok eden kimyasal formül" - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 11:48:34. #1.14#
title