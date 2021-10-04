Amazon'un yeni oyunu New World'e yeni yasak geldi - Haberler
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Amazon'un yeni oyunu New World'e yeni yasak geldi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Amazon'un yeni oyunu New World'e yeni yasak geldi

Amazon artık New World oyuncularının sunucularda ikinci bir karakter oluşturulmasını engelliyor.

Amazon, MMO'nun patlayıcı popülaritesiyle mücadele etmeye devam ederken New World oyuncularının tam sunucularda yeni karakter oluşturmasını engelliyor. Şimdi, bir sunucu dolduğunda, karakter oluşturmanın mümkün olmadığını söyleyen bir uyarı ekranıyla karşılaşacaksınız.

SUNUCU DURUM SAYFASI AKTİF OLDU

Amazon geçtiğimiz günlerde yeni sistemin sinyallerini verdi. Sunucuların doluluğunu öğrenebilmek için yeni bir özellik uyguladılar. Sunucu durum sayfası web sitesinde bulabilirsiniz. Boş sunucular yeşil tik ile işaretliyken dolu sunucularda hız limit işareti var bu da sıra bekleyeceksiniz anlamına gelmektedir.

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Yeni özellik, New World'ün bu haftaki büyük lansmanının ardından popülaritesi artmaya devam ederken geliyor.

New World, Steam'de 800 binden fazla eşzamanlı oyuncuya sahip ve valve'ın platformu Steam'de en popüler ikinci oyun oldu. Şu anda Counter-Strike: Global Offensive tarafından tutulan en üst noktadan çok uzak değil.

Geçtiğimiz günlerde Amazon, New World'e başlayacak yeni oyuncularından düşük bekleme süreleri olan sunuculara katılmalarını istedi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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