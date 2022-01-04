Amazon Prime Gaming oyunları Ocak ayı oyunları belli oldu! 1025 TL değerindeki oyunlar beğeni topladı! STAR WARS, Total War ve daha fazlası

Amazon Prime Gaming Ocak ayında kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başardı. Aralık ayında kullanıcılarına 980,00 TL değerindeki verdiği oyunlarla kullanıcılarını mest eden Amazon Prime, Ocak ayında da kullanıcılarını 1025,00 TL değerindeki oyunları ile sevindirdi.

Ücretsiz oyunlar, oyun içi kozmetiklerin yanı sıra League of Legends'e özel RP, kalıcı kostüm, turuncu özel ve daha fazlasını da veriyor.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

AMAZON PRIME GAMING OCAK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Star Wars Jedi: Fallen Order 279,00 TL

Jedi: Fallen Order 279,00 TL Total War : Warhammer 345,00 TL

Two Point Hospital 125,00 TL

WRC 7 FIA World Rally Championship 99,00 TL



World War Z: Aftermath 61,00 TL

Abandon Ship 40,00 TL

Paper Beast 32,00 TL

In Other Waters 25,00 TL

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered 18,00 TL

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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