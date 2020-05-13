Amazon Fire Hd 8 Tablet (2020) Özellikleri ve Fiyatı
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Amazon Fire Hd 8 Tablet (2020) Özellikleri ve Fiyatı

Amazon, giriş seviyesi 8 inç tablet Fire HD 8 serisini güncelledi. Seri şimdi, Fire HD 8, Fire HD 8 Plus ve Fire HD 8 Kids Edition olmak üzere üç modelden oluşuyor.

Amazon Fire Hd 8 Tablet (2020) Özellikleri ve Fiyatı
13.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:46

Amazon, giriş seviyesi 8 inç tablet Fire HD 8 serisini güncelledi. Seri şimdi, Fire HD 8, Fire HD 8 Plus ve Fire HD 8 Kids Edition olmak üzere üç modelden oluşuyor. 2018 modellere göre önemli iyileştirmeler var. USB-C, daha iyi işlemci, daha fazla RAM ve depolama alanı ile gelen Amazon Fire HD 8 2020 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Amazon Fire HD 8 2020 Özellikleri

Amazon'a göre tamamen yenilenen Fire HD 8 tablet, performansı yüzde 30 oranında artıran yeni 2.0GHz dört çekirdekli işlemci ile güçlendirildi. Hatırlatacak olursak, son nesil modeller 1.3GHz dört çekirdekli işlemci ile geliyor. Dahili depolama da artırıldı; 32GB ve 64GB seçeneği mevcut olmakla birlikte dahili depolama microSD kart ile 1TB'a kadar artırılabiliyor. Bellek tarafında, Fire HD 8 ve Fire HD 8 Kids Edition 2GB RAM ile gelirken, Fire HD 8 Plus model 3GB RAM ile geliyor. Fire HD 8 Kids Edition, çocukların ilgisini çekecek renkli bir kılıfla geliyor. Çocukların kullanacağı bu tablet, 2 yıl uzatılmış değiştirme programı için uygun ve Amazon'un ebeveyn denetimleri ve içerik yönetimi uygulaması FreeTime için 1 yıllık abonelik veriliyor.

Öte yandan Plus versiyon, Qi kablosuz şarjı destekleyen serideki tek model. Ayrıca daha hızlı 9W şarj cihazı ile birlikte geliyor ve Kindle Unlimited servisine 6 aylık ücretsiz abonelik veriliyor.

Üç model de önceki nesle benzer 8 inç 1280 x 800 ekrana sahip. Eski modellerden farklı olarak microUSB port yerine USB Type-C portunu kullanıyorlar.

Amazon Fire HD 8 2020 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Fire HD 8'in fiyatı 89.99 dolardan başlıyor ve sınırlı süreliğine iki adet 159.99 dolar fiyatla satışta. Fire HD 8 Plus'ın fiyatı 109.99 dolardan başlıyor. Kablosuz şarj dock'u ile birlikte 139.99 dolar seçeneği de mevcut. Son olarak Fire HD 8 Kids Edition, 139.99 dolar fiyatla satışta. Üç model de Amazon üzerinde ön siparişe açıldı ve 3 Haziran'dan itibaren teslimat başlayacak.

Kaynak: Tamindir

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