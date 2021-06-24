Amazon'da yasa dışı ağaç kesimi Brezilya kabinesinde istifa getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amazon'da yasa dışı ağaç kesimi Brezilya kabinesinde istifa getirdi

Amazon'da yasa dışı ağaç kesimi Brezilya kabinesinde istifa getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine yönelik yürütülen soruşturma nedeniyle istifa etti.

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine yönelik yürütülen soruşturma nedeniyle istifa etti.

Amazon'da yasa dışı ağaç kesimi Brezilya kabinesini sarstı. Ağaç kesimine yönelik polis soruşturmasını engellediği iddia edilen ve kereste ticareti yoluyla yaklaşık 25 milyon dolar haksız kazanca yasal zemin oluşturmakla suçlanan Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles görevinden istifa etti. Bakan Salles gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya sunduğu istifasının kabul edildiğini kaydetti.

ABD ve Avrupa'ya yasa dışı kereste ihracatına karıştığı iddialarıyla ilgili de ayrı bir soruşturmayla karşı karşıya olan Salles, 2019'da İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Brezilya mükemmel bir iş çıkardı. Amazon'un yüzde 84'ü korunmuş durumda, bizi eleştiren ülkelerin artık ormanları bile kalmadı" demişti.

Salles ve Devlet Başkanı Bolsonaro, çevre politikaları nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Bolsonaro, göreve geldiği 2019'dan bu yana özellikle orman tahribatına göz yummakla eleştiriliyor. - BRASILIA

Amazon'da yasa dışı ağaç kesimi Brezilya kabinesinde istifa getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Emel Sayın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Okay Yokuşlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amazon'da yasa dışı ağaç kesimi Brezilya kabinesinde istifa getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:25:04. #1.15#

title