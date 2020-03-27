Amatör tiyatrocu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde korona virüs oldu
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Dünya Tiyatrolar Günü, Koronavirüs, Düzce

Amatör tiyatrocu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde korona virüs oldu

Amatör tiyatrocu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde korona virüs oldu Covid-19 kostümü giyen amatör tiyatrocu sokaktaki insanlara evde kalın uyarısı yaptı Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatro salonları korona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde kapatılınca Düzceli amatör tiyatrocu COVİD-19...

27.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:02
Amatör tiyatrocu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde korona virüs oldu

Amatör tiyatrocu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde korona virüs oldu

Covid-19 kostümü giyen amatör tiyatrocu sokaktaki insanlara evde kalın uyarısı yaptı

DÜZCE - Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatro salonları korona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde kapatılınca Düzceli amatör tiyatrocu COVİD-19 virüs kostümü giyerek sokağa çıktı. Farkındalık oluşturmak için hem Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayan amatör tiyatrocu hem de insanlara evinizde kalın mesajı verdi.

Dünya Tiyatrolar Günü kutlamaları da korona virüs salgının tedbirlerine takıldı. Virüsün bulaşmasının önlenmesi için tiyatro, sinema salonları kapatıldı. Bu kapsamada Dünya Tiyatrolar Gününü kutlamak isteyen Düzceli amatör tiyatrocu Özcan Yetkin'de COVİD-19 virüsü kostümü giyerek sokağa çıktı. Eline "Ben COVİD-19 evde kalın kendinize bulaştırmayın" afişi alarak sokaktaki insanların yanlarına gitti. Sokaktaki insanları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan amatör Tiyatrocu Yetkin, yaptığı farkındalık çalışmasıyla ilgili bilgi vererek; "Ben korona virüs normalde amatör bir tiyatrocuyum ancak korona virüs nedeniyle sinema ve tiyatro sahneleri kapalı olduğu için biz tiyatrolar gününü tiyatro veya sinema sahnesinde kutlayamadık. Bende korona virüs kılığına girerek hem farkındalık oluşturmak hemde tiyatrolar gününü kutlamak için sokağa indim. Tek çaremiz bugünlerde vatandaşların evinde kalarak alınan tedbirlere destek olmasıdır" dedi.

Korona virüs COVİD-19 kılığındaki amatör tiyatrocuyu karşısında gören bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Amatör tiyatrocu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde korona virüs oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Amatör tiyatrocu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde korona virüs oldu

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