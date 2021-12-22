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Amatör kulüp başkanı koronavirüse yenildi

Amatör kulüp başkanı koronavirüse yenildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde amatör kümede mücadele eden Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk (56), koronavirüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde amatör kümede mücadele eden Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk (56), koronavirüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir hafta önce özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Ertürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün öğle saatlerinde yaşamını yitiren evli ve 2 kız çocuk babası Ertürk'ün yaşamını yitirmesi, Kütahya ve spor camiasında üzüntü yarattı. Amatör Spor Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinin yanı sıra ilçe gençlerinin spora kazandırılmasına büyük katkı sağlayan Ertürk'ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Gediz Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, "Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu Üyemiz ve Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başta ailesi olmak üzere tüm spor camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı, kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Amatör kulüp başkanı koronavirüse yenildi

Amatör kulüp başkanı koronavirüse yenildi

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