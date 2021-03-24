Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe

24.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:22
Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 4 eğitimcinin bir araya gelerek farklı meslek guruplarından oluşturduğu dans grubu farklı yörelerin oyunlarıyla klip çekti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 4 eğitimcinin bir araya gelerek farklı meslek guruplarından oluşturduğu dans grubu farklı yörelerin oyunlarıyla klip çekti.

Herhangi bir dans ve halk oyunları eğitimleri almayan grubu, Kırşehir Belediyesi destekliyor. 4 Eğitimcinin özverili çalışmaları sonrasında oluşan grup zeybek, horon, halay, karşılama, kaşık oyunları oynayarak organizasyonlara da katılım sağlıyor.

2004 yılından bu yana halk dansları ile çalışmalar yürüten Devrim Çalış, aynı zamanda öğretmenlik de yapıyor. 17 yıllık çalışmalarının sonrasında büyük mesafe kat ederek yöre oyunlarını başarı ile oynadıklarını söyledi.

Yöresel oyunların modernize edilmiş hallerini oynuyorlar

9 yıllık çalışmalar sonrasında bu yıl klip çekerek kendilerini ödüllendirdiklerini ve profesyonellik yolunda bir adım daha attıklarını belirten müzik öğretmeni ve dansçı Fazıl Batı, "Sadece yöresel halk oyunları oynamıyoruz. Yöresel oyunların modernize edilmiş halleri ile de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Yasin Eraslan adlı eğitici ise eğitimsiz grubun Türkiye'de, kültürlermiş oyunlarla birlikte zeybek, horon, halay, karşılama, kaşık oyunları ile Kafkas danslarını da yapabildiğini ifade etti.

Gruba hem eğitmenlik yapan hem de Devlet Konservatuarı öğrencisi olan Melis Avşar da dans gurubunda yer alan insanların daha önceden dans geçmişi olmadığını belirtti. Grupta; öğretmen, hemşire, lise öğrencisi, memur dahi yer alıyor.

Dans gurubunun en küçüğü lise öğrencisi Gizem Akpınar, 6 yaşından bu yana dansla uğraştığını ama hep çekingen davrandığını, grupla birlikte ise dansçı olduğunu aktardı. - KIRŞEHİR

Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe
Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe
Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe
Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 09:24:36. #1.16#
title