Amatem Nedir? Türkiye'de Hangi İllerde Var? Amatem Sicile İşler Mi?

Devletin, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla alakalı pek çok kuruluşunun varlığı söz konusudur.

Devletin, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla alakalı pek çok kuruluşunun varlığı söz konusudur. AMATEM bu kuruluşların öncüsü olarak faaliyetlerini yürütmektedir. AMATEM tedavi olma arzusunda olan herkes için açık olan bir kurum olma niteliği barındırır. AMATEM'de gerçekleştirilen tedavilerin başarı oranı ise bir hayli yüksek olmaktadır.

AMAMATEM Nedir?

AMATEM bir Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Araştırma Merkezi olup 1983 tarihinde kurularak faaliyete geçmiş olan bir tedavi merkezidir. AMATEM'in genel hedefi ileri seviyede alkol bağımlılığı olan kişilerin ve uyuşturucu madde yahut reçeteli olarak satılması gerekli olan ilaçların bağımlısı durumunda olmuş şahısların tedavi edildiği merkezin adıdır. AMATEM ilk olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde açılmış olup günümüzde Türkiye'deki tüm ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

AMATEM Türkiye'de Hangi İllerde Var?

AMATEM tedavi merkezleri ile alakalı olarak insanların büyük bir çoğunluğunun merak ettiği konulardan biri de AMATEM Türkiye'de hangi illerde var sorusunun yanıtı olmaktadır. Bu sorunun yanıtı ise şu şekilde verilebilir:

İstanbul

Adana

Adıyaman

Afyon Karahisar

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Batman

Bursa

Bolu

Edirne

Elazığ

Eskişehir

Erzurum

Çanakkale

Çorlu

İzmir

Manisa

Malatya

Mersin

Niğde

Samsun

Sakarya

Sivas

Denizli

Düzce

Kastamonu

Kahramanmaraş

Kayseri

Karaman

Kütahya

Kocaeli

Konya

Kırşehir

Kırklareli

Gaziantep

Tokat

Trabzon

Yalova

Yozgat

Uşak

Van

AMATEM Sicile İşler mi?

İnsanların en fazla merak ettikleri ve sordukları sorulardan biri de AMATEM sicile işler mi şeklindeki soru olmaktadır. Bu sorunun yanıtı ise şu şekilde verilebilir: Eğer kişi polis veya mahkeme yoluyla kuruma gitmiş ise savcılık kaydına işleniyor fakat kişinin kendi isteğiyle gitmesi durumunda kişinin yalnızca adının ve soyadının bas harfleri sicile işlenmekte olup bu bilgilerin yer aldığı kayıtlara ise savcılık kararı olmadan detaylı şekilde ulaşım sağlanması söz konusu olmaz.

Kaynak: Hürriyet