Amasya'nın neyi meşhur? Amasya'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Amasya'nın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Amasya'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Amasya'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Amasya'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Amasya'nın en meşhur yemekleri, Amasya'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Amasya'nın neyi meşhurdur, Amasya'nın nesi meşhur? Amasya'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

AMASYA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Amasya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amasya Elması

Çatal Çorba

Bakla Dolması

Elma Tatlısı

Bat Yemeği

Helle Çorbası

Patlıcan Çullaması

Amasya Çöreği

Dene Hasudası

Amasya Usulü Keşkek

Eli Böğründe

Ayva Gallesi

Hasuda Tatlısı

Kalburabastı

Amasya'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.