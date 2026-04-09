Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

İran Savaşı'ndaki ateşkes sonrası brent petrol fiyatları 100 doların altına düştü. Bu gerileme ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

CUMA GÜNÜ BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynaklarından gelen bilgiler, cuma günü itibarıyla akaryakıtta büyük indirimi işaret etti.

MOTORİNDEKİ İNDİRİM 12 LİRAYI BULACAK

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

MOTORİN FİYATLARI 70 LİRA SEVİYESİNE İNECEK

İndirim sonrası motorin fiyatları Türkiye genelinde ortalama 72-73 lira seviyesine inecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 85.29 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.10 TL

Motorin: 85.14 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA

Benzin: 64.22 TL

Motorin: 86.42 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR

Benzin: 64.50 TL

Motorin: 86.70 TL

LPG: 34.79 TL