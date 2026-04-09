Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
ABD, İsrail ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkes sonrası petrol fiyatları sert düşerken, Türkiye’de benzin ve motorine indirim bekleniyor. Bu kapsamda cuma gününden itibaren motorine 12,88 TL, benzine ise 1,05 TL indirim gelecek.
İran Savaşı'ndaki ateşkes sonrası brent petrol fiyatları 100 doların altına düştü. Bu gerileme ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.
CUMA GÜNÜ BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR
Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynaklarından gelen bilgiler, cuma günü itibarıyla akaryakıtta büyük indirimi işaret etti.
MOTORİNDEKİ İNDİRİM 12 LİRAYI BULACAK
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
MOTORİN FİYATLARI 70 LİRA SEVİYESİNE İNECEK
İndirim sonrası motorin fiyatları Türkiye genelinde ortalama 72-73 lira seviyesine inecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 85.29 TL
LPG: 34.99 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63.10 TL
Motorin: 85.14 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA
Benzin: 64.22 TL
Motorin: 86.42 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR
Benzin: 64.50 TL
Motorin: 86.70 TL
LPG: 34.79 TL