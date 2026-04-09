Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran savaşı sürecinde yeterli destek vermediğini düşündüğü bazı NATO müttefiklerine yönelik yeni bir adım hazırlığında olduğu öne sürüldü. İddialara göre Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkeler planın hedefinde yer alıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi, İran savaşına destek vermeyen NATO ülkelerindeki Amerikan askerlerini çekerek, daha fazla destek sunan ülkelere kaydırmayı değerlendiriyor. Planın, NATO’dan tamamen çekilme seçeneğine kıyasla daha sınırlı bir adım olduğu ifade ediliyor.

GÜNDEMDE ÜS KAPATMA SEÇENEĞİ

Henüz taslak aşamasında olduğu belirtilen planın, yalnızca askerlerin yer değiştirmesini değil, bazı Avrupa ülkelerindeki ABD üslerinin kapatılmasını da içerebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda özellikle Almanya ve İspanya öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

ABD’nin Avrupa genelinde yaklaşık 84 bin askeri bulunurken, bu üsler hem askeri operasyonlar hem de bölgesel denge açısından kritik önem taşıyor.

İspanya: GSYH'sinin %5'ini savunmaya harcama taahhüdünde bulunmayan tek NATO ülkesi olan İspanya, İran operasyonuna katılan ABD uçaklarının kendi hava sahasını kullanmasını engellemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda ABD ile İran konusunda aynı çizgide olmanın bir "hata" olduğunu belirterek, daha özerk ve rekabetçi bir Avrupa'yı savundu.

Almanya: ABD ordusunun Orta Doğu'daki operasyonlarını desteklemesi için en büyük ve en önemli merkezlerden biri olmasına rağmen, üst düzey Alman yetkililerin Trump'ın savaşını eleştirmesi yönetimde hayal kırıklığı yarattı.

İtalya ve Fransa: İtalya, ABD'nin Sicilya'daki bir hava üssünü kullanmasını kısa süreliğine engellerken; Fransa hükümeti, ABD'nin Güney Fransa'daki bir üssü yalnızca İran saldırılarına katılmayan uçakların iniş yapacağı garantisiyle kullanmasına izin verdi.

DOĞU AVRUPA ÖNE ÇIKIYOR

Planın hayata geçmesi halinde Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan gibi ülkelerin daha fazla ABD askeri konuşlandırılmasından fayda sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu ülkeler, İran operasyonlarına destek veren ülkeler arasında gösteriliyor.

Ancak söz konusu hamlenin, ABD askerlerinin Rusya sınırına daha fazla yaklaşmasına yol açabileceği ve Moskova’yı rahatsız edebileceği de değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN NATO’YA SERT ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Trump, NATO’nun İran savaşındaki tutumunu sert sözlerle eleştirerek, ittifakın yeterli destek vermemesini “silinmeyecek bir leke” olarak nitelendirdi. Trump’ın son dönemde NATO’dan tamamen çekilme seçeneğini de gündeme getirdiği ifade ediliyor.

Avrupalı yetkililer ise savaş öncesinde kendilerine yeterince danışılmadığını savunarak, bu durumun ortak bir askeri tutum geliştirilmesini zorlaştırdığını dile getiriyor.