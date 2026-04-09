90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

Londra’nın en popüler eğlence merkezlerinden Soho, dünya mücevher tarihine geçecek trajikomik bir hırsızlık vakasına sahne oldu. Bir anlık dalgınlık, içinde yaklaşık 2,2 milyon sterlin (güncel kurla yaklaşık 90 milyon TL) değerinde nadir bir Fabergé yumurtası ve lüks bir saat setinin bulunduğu çantanın saniyeler içinde buharlaşmasına neden oldu.

Olay, 7 Kasım 2024 akşamı Londra’nın tarihi mekanlarından Dog and Duck barında meydana geldi. Dünyaca ünlü viski markası Craft Irish Whiskey’nin üst düzey yöneticisi Rosie Dawson, iş çıkışı arkadaşlarıyla buluştuğu barda lüks Givenchy marka çantasını bir anlığına yanındaki zemine bıraktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 29 yaşındaki Cezayir asıllı Enzo Conticello’nun inanılmaz rahatlığı dikkat çekti. Bara müşteri gibi giren ve önce başka birinin sırt çantasını çalmaya yeltenen hırsız, başarılı olamayınca dışarı yöneldi.

Dawson’ın arkadaşına sarıldığı o birkaç saniyelik boşluğu fırsat bilen Conticello, içinde servet yatan çantayı sanki kendi eşyasıymış gibi soğukkanlılıkla alıp kalabalığa karıştı. Hırsızlığın en şoke edici detayı ise zanlı yakalandıktan sonra ortaya çıktı. Çantanın içindeki yeşil-altın işlemeli, 10 cm boyundaki paha biçilemez Fabergé yumurtasının değerinden habersiz olan hırsızın, çantadan çıkan kredi kartlarıyla gidip kendisine sadece içki ve sigara aldığı öğrenildi.

Söz konusu yumurta, dünyada sadece yedi adet üretilen ve "Zümrüt Ada" (Emerald Isle) koleksiyonunun bir parçası olan, koleksiyonerlerin peşinde koştuğu nadir bir eserdi. Daha önce bu seriden bir parça, nadir bir viskiyle birlikte açık artırmada 2 milyon dolardan fazla bir bedelle rekor kırmıştı. Metropolitan Polisi, hırsızın izini sürmek için bir yıldan fazla mesai harcadı. Olayın ardından İrlanda’ya kaçan Conticello, Belfast’ta başka bir suçtan yakalandığında polise sahte bir isim ve sahte İrlanda kimlik belgeleri sundu.

Ancak titiz takip sonucu gerçek kimliği deşifre edilen zanlı, Ocak 2026’da İrlanda'daki cezaevinden tahliye edildiği kapıda Londra polisi tarafından kelepçelenerek özel uçakla İngiltere'ye getirildi. Mahkemede kendisini savunan Conticello, o dönem evsiz olduğunu ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ne yaptığını bilmediğini iddia etti.

Çantadaki milyonluk mücevherleri ise yolda karşılaştığı tanımadığı birine uyuşturucu parası karşılığında verdiğini öne sürdü. Ancak Hakim Kate Livesey, "Bu tam anlamıyla bir fırsatçılık ve açgözlülük vakasıdır" diyerek zanlıyı iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı. Polis ekipleri, 2 milyon sterlinlik Fabergé yumurtasının ve pembe altın kaplama saatin hâlâ bulunamadığını bildirdi.

Dedektif Arben Morina, bu hırsızlığın kurban üzerinde büyük bir travma yarattığını ve mücevherlerin akıbetinin hâlâ belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Mücevher uzmanları ise bu tür nadir parçaların karaborsada satılmasının çok zor olduğunu, hırsızın değerini bilmeden bu eserleri elden çıkarmış olmasının dünya sanat mirası için büyük bir kayıp olabileceğini belirtiyor.