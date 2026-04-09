Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, doğum sonrası yaşanan bir anın paylaşıldığı videoya yaptığı yorumla kendi yaşadığı zor süreci anlattı. Akalın’ın sözleri dikkat çekti.

  • Demet Akalın, bir kadının doğum sonrası yalnız kaldığını anlattığı videoya yaptığı yorumda kendi doğum sürecinde de yalnız kaldığını belirtti.
  • Demet Akalın, videoya yaptığı yorumda 'Ben de yalnız kalmıştım. Ne kötü bir duyguydu.' ifadelerini kullandı.

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, bu kez yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Doğum sonrası ailesinin bebeğe odaklandığını, kendisini ise sadece babasının beklediğini anlatan bir kadının videosuna kayıtsız kalmayan Akalın, kendi yaşadığı benzer bir duyguyu paylaştı.

Ünlü şarkıcı, videonun altına yaptığı yorumda, “Ben de yalnız kalmıştım. Ne kötü bir duyguydu.” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Akalın’ın bu sözleri, annelik sürecinde yaşanan duygusal zorlukları yeniden gündeme getirirken, sanatçının samimi itirafı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Zaman zaman özel hayatı ve anneliği hakkında yaptığı açıklamalarla da konuşulan Akalın’ın bu yorumu, takipçileri tarafından da duygusal bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bir kadının paylaştığı videoda, doğumdan sonra herkesin bebeği görmek için odaya girdiği, ancak babasının ameliyattan çıkan kızını yalnız bırakmamak için kapıda beklediği anlar yer aldı. Videoda, annenin o süreçte yaşadığı duygusal yalnızlık anlatıldı.

Bu görüntülere yorum yapan Demet Akalın da kendi doğum sürecinde benzer bir his yaşadığını belirterek yaptığı kısa ama anlamlı yorumla dikkat çekti.

Musa Can Çayan
