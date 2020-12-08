Amasya'nın ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı
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Amasya'nın ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı

08.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:36

- Amasya'nın ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı Amasya'da ilk olma özelliği taşıyan 'Adnan Menderes Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi'nin temeli Suluova ilçesinde atıldı.

- Amasya'nın ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı

AMASYA - Amasya'da ilk olma özelliği taşıyan 'Adnan Menderes Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi'nin temeli Suluova ilçesinde atıldı.

Suluova ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan eski adı ile Adnan Menderes Parkı'nın bulunduğu alana inşa edilecek Amasya'nın ilk Millet Kıraathanesi'nin temel atma törenine AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Basri İnan, Recep Şen ve Başkan Yardımcıları ile birlikte belediye meclis Üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başlayan temel atma töreninde konuşan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova'da temelleri atılan ilk Millet Bahçesi'nden sonra ilk Millet Kıraathanesi'nin temellerinin de yine Suluova ilçesinde atıldığını söyledi.

Millet Bahçelerinin yürüyüş yolları, kütüphaneleri ve çocuk parklarıyla halkın gönlüne dokunduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok şöyle konuştu:

"Millet Bahçeleri halkın hayatını kolaylaştıran ve hayatlarını zenginleştiren mekanlar. Tabii millet kıraathaneleri de aynı şekilde insanlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, çayı ve kahvesini içebildiği ve insanlarımızı yeniden kitaplarla buluşturduğu müesseseler oluyor. Amasya'daki ilk Millet Kıraathanesi'nin temellerini de burada atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi dolayısıyla ilçe halkını törene davet edemediklerini, belediye meclis üyeleri ile birlikte mütevazı tören gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Üçok, "Millet Kıraathanemiz görmüş olduğumuz 10 bin metrekare alana sahip Millet Bahçemizin içerisinde 1400 metrekarelik kapalı alanı olan bir yapı. Kıraathanemizin içerisinde internet erişim merkezi, kütüphanesi, süreli ve süresiz yayınlar odası, ders çalışma üniteleri, mescidi WC si bulunan güzel bir yapı olacak. Gençlerimizin sabırsızlıkla beklediği kıraathanemiz gerek üniversiteye hazırlık, gerek KPSS gibi sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olacaktır. İnşallah 300 gün içerisinde bu yapıyı tamamlayacağız. Yaklaşık 4 milyon TL artı KDV şeklinde bir bedele ihale edildi. 10 bin metrekare alana sahip Millet Bahçemizin içerisinde 1400 metrekarelik kapalı alanıyla güzel bir tesis olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, Cenab-ı Allah kaza bela vermesin" şeklinde konuştu.

Amasya'nın ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı
Amasya'nın ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı
Amasya'nın ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı
Amasya'nın ilk 'Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

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