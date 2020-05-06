Amasya Emniyetten sürücü ve yolculara sosyal mesajlı maske

Amasya Emniyetten sürücü ve yolculara sosyal mesajlı maske Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle sürücülere ve yolculara sosyal mesajlı maske ve küçük hediyeler dağıttı.

Amasya Emniyetten sürücü ve yolculara sosyal mesajlı maske

AMASYA - Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle sürücülere ve yolculara sosyal mesajlı maske ve küçük hediyeler dağıttı.

Suluova uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine yapılan küçük bilgilendirmenin ardından üzerinde "öncelik hayatın", "takın taktırın" ve "öncelik sağlığın" yazan maskeler dağıtıldı. Durdurulan sürücülere emniyet kemeri ve ateş ölçümü de yapıldı.

Araç sürücüleri de uygulamadan memnun.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Trafik Polisi Mustafa Şahin, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir tehdit haline gelen yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Amasya İl Emniyet Müdürlüğümüzce üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktayız. Özellikle toplum içerisinde var olan risk faktörlerini ortadan kaldırabilmek ve izolasyon sürecini doğru ve mantıklı bir şekilde yürütebilmek adına bugün burada farklı bir çalışma yürütmekteyiz. Tabii, aynı zamanda bu hafta Trafik Haftası, salgınla ilgili önemli bir tehdit devam ederken trafik terörü de halen devam etmekte. Asli görevimiz olan trafikle ilgili önemli olan bu konuları da takip etmekteyiz. Bir maske tasarladık bu süreçte, özellikle var olan bu süreçte iki farklı unsuru bir araya getirmeye çalıştık. Bunlardan biri trafiği ilgilendiren konu. Malumunuz ölümlü ve yaralanmalı kazalarda önemli bir faktör olan emniyet kemeri ve şuan için salgında önemli bir faktör olan maskeyi bir araya getirerek, takın taktırın, hayatta kalın sloganıyla bir maske tasarladık ve şuan burada yapmış olduğumuz denetimlerde bu maskeleri ve yaptırmış olduğumuz hediyeleri sürücülerimize ve yolcularımıza dağıtacağız hep birlikte" dedi.

Sürücülerden Selçuk Mutlu, "Çok güzel bir uygulama olmuş. Allah inşallah bu belanın (virüsün) vatanımızın, milletimizin üzerinden bir an önce def edilmesi konusunda inşallah yardım eder de gene rutin hayatımıza millet olarak döner, devam ederiz" diye konuştu.

Sürücüler de sosyal izolasyona uyarak maskelerini takıyor. Trafik Haftası'nı kutlayan sürücülerden Şahin Çulfa, "Güzel buldum, güzel bir etkinlik olmuş. Sosyal mesafeye de uymaya çalışıyoruz, maskelerimizi takıyoruz, herkesin de buna uymasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ'a giden bir diğer sürücü Fethi Ahmet Öztürk, "Allah devletimize zeval vermesin, Trafik Haftası'nı kutlarım. Vatanımıza milletimize inşallah Cenab-ı Allah'tan bu başımızdan bela def olur gider. Gerisi taktiri ilahi Cenab-ı Allah'a kalmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA