Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
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Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

05.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:11
Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

AMASYA'da, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Harşena Kalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile Atatürk posteri asıldı.

AMASYA'da, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Harşena Kalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile Atatürk posteri asıldı. 

Ermenistan'ın, Azerbaycan'da sivil halkı hedef alan saldırıları sürerken, Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları verilmeye devam ediyor. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, 300 metre yükseklikteki Harşena Kalesi burçlarına 15 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri astırdı.Yüreklerinde ve gönüllerinde taşıdıkları bayrakları göndere çektiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Azerbaycan, Türk milletinin gönlü ve yüreğidir. Biz Amasya'yı nasıl görüyor ve nasıl hayal ediyorsak, Azerbaycan için de aynı hayalleri kuruyoruz. Azerbaycan'ın bugünkü durumu, dünyanın bakışı, onların var oluşlarının dünyaya verdiği rahatsızlık ve emperyalist güçlerin saldırısı ortadadır. Bize düşen oradaki kardeşlerimize en azından gönlümüz ile destek olabilmektir" dedi.


Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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