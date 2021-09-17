Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'dan İstanbul'a giden Zümrüt İşlek (43) idaresindeki 06 DT 4484 plakalı yolcu otobüsü, Amasya-Samsun kara yolunun 30'uncu kilometresi Suluova mezarlık kavşağında, Ramazan Altundal'ın (27) kullandığı 55 UD 686 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Nazik Uyanık (47) sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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