Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin canlandırılması ve konvoyla başladı.

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin canlandırılması ve konvoyla başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili karşılama töreni yapıldı.

Daha sonra, Atatürk'ü karşılama heyetinin başında bulunan ve "Paşam bütün Amasya emrinizdedir." diyen Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüş canlandırıldı.

Ardından Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu araçlarla Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" konvoyu düzenlendi.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitaben yaptığı konuşma okundu.

Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, ecdatlarının sergilediği olağanüstü gayrete ve Milli Mücadele'ye tam destek veren Amasyalılara saygının ifadesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Amasya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Varol, "Bu tarihi günün yıl dönümünde ülkemizin kurtuluşu için mücadele etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Onların bizlere emanet ettiği ülkemizi dünya devletleri arasında hak ettiği noktaya ulaştırabilmek, onlara olan gönül borcumuzdur." dedi.

Sarı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki heyetin Amasya'ya gelişlerinin 100. yılını kutladıklarını belirterek "Geçmişten aldığımız dersle bizi millet yapan değerlerimizi tartışma konusu yapmamalıyız. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi beşikteki bebeğimizden ak saçlı dedemize kadar birbirimize sevgiyle yaklaşarak Anadolu'yu cennetten bir köşe yapabiliriz. Devletimiz bir daha kötü günler görmesin." diye konuştu.

Sosyal mesafeli konser

Etkinlikler, daha sonra Çelebi Mehmet Meydanı'nda yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti.

Amasya Belediyesinin meydana yerleştirdiği minderlere oturan vatandaşlar, sosyal mesafelerini koruyarak TRT sanatçısı Ethem Kaya'nın seslendirdiği parçalara eşlik etti.

Etkinlikler, 14 Haziran Pazartesi günü Türk Yıldızları gösterisiyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur