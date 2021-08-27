Amasya'da trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Dursun Arslan, o anları anlattı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Dursun Arslan, o anları anlattı Açıklaması

Amasya'da trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Dursun Arslan, o anları anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'da yük treninin altında kalmaktan son anda kurtulan otomobil sürücüsü Dursun Arslan, "Eğer torunlarımı arabaya bindirmiş olsaydım facia yaşanacaktı.

Amasya'da yük treninin altında kalmaktan son anda kurtulan otomobil sürücüsü Dursun Arslan, "Eğer torunlarımı arabaya bindirmiş olsaydım facia yaşanacaktı. Ben bariyeri kaldırmaya çalıştım, geçerim zannettim. Bir daha dikkatli olacağım." dedi.

Amasya Büyük Kızılca köyünde, Dursun Arslan (71), 17 Ağustos'ta yük treninin geçtiği sırada ikaz lambalarına rağmen hemzemin geçide girmeye çalıştı.

Aracından inip kapalı olan bariyeri zorla eliyle kaldırarak aracını geçirmeye çalışan Arslan, bu sırada gelen yük treninin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Trenin çarptığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan bu anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı olaya çok üzüldüğünü, torunlarını yanına almadığı için de mutlu olduğunu söyledi.

Can kaybı olmamasına şükrettiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Arazimden geliyordum. Orada 30-40 işçim var, çalışıyorlardı. Onların yanına her gün gidip geliyorum. Onlara yemek götürüyorum. 3 torunum var. O gün torunlarımı yanıma almadım. Her gün yanıma alıyordum. Yalvardılar, 'Dede bizi de götür.' diye. Torunlarıma, 'Bugün Amasya'ya gidiyorum sizi sonra götürürüm.' dedim. Eğer torunlarımı arabaya bindirmiş olsaydım facia yaşanacaktı. Ben bariyeri kaldırmaya çalıştım, geçerim zannettim. Bir daha dikkatli olacağım. Allah böyle acıları sadece köyüme değil, Türkiye'me göstermesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Kemal Sunal Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Arda Güler Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Amasya'da trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Dursun Arslan, o anları anlattı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:08:08. #1.15#

title