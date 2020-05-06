Amasya'da "Trafik Haftası" uygulaması
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Amasya'da "Trafik Haftası" uygulaması

Amasya'da 'Trafik Haftası' uygulaması
06.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:24

Amasya'da "Trafik Haftası" uygulaması Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2-8 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere broşür dağıtarak korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Amasya'da "Trafik Haftası" uygulaması

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2-8 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere broşür dağıtarak korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçe genelinde farklı uygulama noktalarında 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 'Evdeyim Ama Kurallar Aklımda ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Broşür ve afiş dağıtan ekipler, uygulama esnasında sürücülerin ateşini de ölçerek maske dağıttı.

Uygulamada Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun'da yer aldı.

Uygulamada durdurulan sürücülerle sohbet eden Kaymakam Demirkale de trafik kuralları ve korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymaya davet ederek sürücülerin Trafik Haftası'nı kutladı.

Ayrıca Medrese Cami önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek vatandaşlara tıbbi maske dağıtıldı.

Amasya'da 'Trafik Haftası' uygulaması

Kaynak: İHA

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