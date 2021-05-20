Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
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Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun yönüne giden Salih Temur idaresindeki 07 GMY 09 plakalı hafif ticari araç ile Mahmut Topbaş'ın kullandığı 05 KF 442 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari aracın içinde bulunan Fatma, Sultan, İlyas, Keziban, Eyüp Emir ve Mahmut Temur yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, yanma tehlikesi olan otomobile Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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