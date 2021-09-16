Amasya'da kuyumculara sahte altın bilezik sattığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Amasya'da kuyumculara sahte altın bilezik sattığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'da kuyumculara sahte altın bilezik sattığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Amasya'da kuyumculara sahte altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Amasya'da kuyumculara sahte altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Gümüşhacıköy, Merzifon ve Suluova ilçelerindeki kuyumculara sahte altın bilezik sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.Y, S.Y. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve S.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da dün polis ekipleri, kuyumculara sahte altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla O.Y, S.Y. ve E.D'yi gözaltına almıştı.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya'da kuyumculara sahte altın bilezik sattığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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