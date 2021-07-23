Amasya'da köy çocukları traktör römorkunu havuza çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da köy çocukları traktör römorkunu havuza çevirdi

Amasya'da köy çocukları traktör römorkunu havuza çevirdi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde çocuklar, serinlemek için traktör römorkunu havuz yaptı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çocuklar, serinlemek için traktör römorkunu havuz yaptı.

Gemibükü köyünde yaşayan 13 yaşındaki Furkan Yılmaz, arkadaşlarının yardımıyla dedesine ait traktörün römorkunu havuza dönüştürdü.

Naylon brandayla kaplanıp içine su doldurulan römorka giren çocuklar, sıcak havada yüzmenin ve serinlemenin tadını çıkardı.

Yılmaz, AA muhabirine, havaların sıcak gitmesinden dolayı bu kararı aldıklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, havuza çevirdiği römorka köydeki bütün çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Ahmet Kural Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Aytaç Kara Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da köy çocukları traktör römorkunu havuza çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:17:42. #1.16#

title