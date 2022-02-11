Amasya'da Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Masatlı, il genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

Kamu yatırımlarının devam ettiğini, sosyal devlet anlayışına yönelik faaliyetlerinin de sürdüğünü anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu ay gençlik ve spor alanında iki büyük yatırımı hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkez ilçemizde bin kişilik, Gümüşhacıköy ilçemizde ise 300 kişilik KYK yurdu öğrenci kabulüne başlamıştır. Bu büyük yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şehit aileleri, gazilerimiz, öksüz ve yetimler, ihtiyaç sahipleri, yaşlılarımız, engellilerimize yönelik faaliyetler de aynı şekilde kaymakamlarımız ve ilgili kamu kurumlarımız tarafından takip edilmektedir. Evlerinde yemek yapamayacak derecede yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisine de devam ediyoruz. Ayrıca kendi temizliklerini yapamayacak olan ihtiyaç sahibi büyüklerimize temizlik ve kişisel bakım konusunda da yardımcı olmaya başlamış bulunuyoruz."

Vatandaşlara salgın tedbirlerine uymaları ve hatırlatma doz aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunan Masatlı, "Son günlerde Omicron varyantı kaynaklı hızlı vaka artışları sebebiyle halkımıza bir kez daha maske kullanımı ve mesafe kuralını hatırlatmakta yarar görüyorum. Ayrıca şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim ki yerli ve milli aşımız TURKOVAC bu hafta itibarıyla ilimiz genelinde uygulanmaya başlamıştır. Vatandaşlarımız birinci dozdan itibaren TURKOVAC aşımızı da tercih edebileceklerdir." dedi.

Toplantıda sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirme yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.