Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Doğukan Yayıkçı idaresindeki 05 ABM 309 plakalı otomobil, Bir Eylül mevkisinde ile Halit Dere'nin kullandığı 05 EC 384 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Satu Yayıkçı, Özlem Oymak ve Sedanur Dere yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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