Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Öztürk (43) idaresindeki 05 FJ 957 plakalı otomobil, Durucasu köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Başer Aktan'ın (62) kullandığı 34 JT 5617 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe Öztürk (39) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Şerefettin Sabuncuoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.