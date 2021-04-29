Amasya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Tuna'nın kullandığı 05 EF 114 plakalı otomobil, Otogar mevkisinde, Hasan Avinç idaresindeki 34 GDK 48 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Suluova itfaiyesi ekiplerin tarafından yaralılar araçlardan çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler ile 4 kişi, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur