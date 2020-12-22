Eğitim camiasından kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek
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Eğitim camiasından kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek

22.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:30

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER), "İyilik kanımızda var" sloganıyla Türk Kızılay'ın kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek verdi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER), "İyilik kanımızda var" sloganıyla Türk Kızılay'ın kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay tarafından Yavuz Selim Meydanı'nda kurulan kan alma aracında gerçekleştirilen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak ve AHİMDER Başkanı İbrahim Arslan, imam hatip mezunları ve öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kan verdi.

İmmün plazma bağışında bulunmak isteyenler ise Amasya'da alınamadığından bağışta bulunmaları için Samsun'a yönlendirildi.

Tüm öğretmenleri ve vatandaşları Türk Kızılay kan merkezlerine kan bağışında bulunmaya davet eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Kızılaydan gelen bilgiler doğrultusunda biz de yerelde harekete geçerek, AHİMDER, Kızılay Amasya Şubesi ve Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ortak bir kampanya düzenledik. Öğretmenlerimize de duyuru yaptık, 200'e yakın öğretmenimiz Amasya'da bu kampanyaya destek vermiş olacaklar." dedi.

Salgın sürecinde kan stoklarının azaldığını ifade eden Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Albayrak, "Kızılay olarak tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz, davet ediyoruz. Kan stoklarımız hakikaten alarm veriyor. Vatandaşlarımızdan bir an evvel gelip, burada kan vermelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.

Eğitim camiasından kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek
Eğitim camiasından kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek
Eğitim camiasından kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek
Eğitim camiasından kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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