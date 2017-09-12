Amasya'da Dolandırıcılık İddiası

Amasya'daki banka şubesinde bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



İddiaya göre, Karataş köyünde yaşayan Mehmet Gümüş (67), 8 Eylül'de sattığı evin parası olan 90 bin lirayı alarak Tekirdağ'daki oğluna göndermek için bir bankanın Amasya'daki şubesine gitti.



Burada kendisini banka görevlisi olarak tanıtan S.Y. (70), Gümüş'ün elindeki parayı alarak kimlik fotokopisini çektirip getirmesini istedi. Döndüğünde S.Y'yi bulamayan Gümüş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.



Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, S.Y'nin Ankara'da olduğunu belirledi. Bir banka şubesinde yakalandıktan sonra Amasya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



S.Y'nin 27 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.