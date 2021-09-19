Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merzifon'dan Amasya yönüne giden Hüseyin Cihan (21) idaresindeki 05 FL 277 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi Tersakan kavşağında refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçtaki Emirhan Ertan (20) hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Şenol Güneş Alex Teixeira Halis Özkahya Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 15:14:33. #1.12#