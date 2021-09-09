Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı

Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Amasya ile Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde çelenk sunma programı düzenlendi.

CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Amasya ile Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde çelenk sunma programı düzenlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ardından CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sevindi, burada yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluşunun 98. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Partilerinin halk için çalışmaya devam etiğini ifade eden Sevindi, "Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve laikliği savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki en önemli görevin Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Merzifon ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Koparan, yaptığı konuşmada, "Barışın, demokrasinin, adaletin, insan haklarının temel hak ve özgürlüklerinin bu ülkedeki tek teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişten aldığı gücü ve birikimi yarınlara değişim ve güçlü bir Türkiye umuduyla taşıyacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Merzifon Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı, Erkan Ergül ve partililer katıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda CHP Gümüşhacıköy ilçe Başkanı Hasan Topal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topal, yaptığı konuşmada, partilerinin 98. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Gümüşhacıköy Kadın Kolları Başkanı Sevgi Laçin, Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Söylemez ve partililer katıldı.

Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı
Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı
Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı
Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
DÜNYAYI SARAN KORONAVİRÜS, BU KÖYE GİREMEDİ
DÜNYAYI SARAN KORONAVİRÜS, BU KÖYE GİREMEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Faik Öztrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Derya Baykal Demet Akalın
Spor Diego Okay Yokuşlu Lionel Messi Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 16:11:13. #1.15#

title