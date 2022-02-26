Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü'

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü'

Amasya Belediyesi'ne 'Yılın Yaşanabilir Kent Ödülü' verildi.

İSTANBUL (İHA) - Amasya Belediyesi'ne 'Yılın Yaşanabilir Kent Ödülü' verildi. İstanbul'da düzenlenen 'Kristal Şehir ve Başarı' töreninde ödülü Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı aldı.

Binlerce kişinin katılımıyla Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali'ni düzenlediklerini hatırlatan Mehmet Sarı, Osmanlı döneminde şehzadelerin yönettiği tarihi kenti dünyaya entegre etmek amacıyla yaptıkları çalışmalar ve tanıtım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecekleri açıkladı.

Törene katılanları ve gezginleri Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan Amasya'ya davet eden Başkan Sarı, "Amasya sevgi şehridir. Ferhat ile Şirin aşkının yaşandığı şehirdir. Amasya'yı anlamak için aşık olmak lazım. Bu sebepten dolayı Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsinizdir" diye konuştu.

Sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlere ödüllerin verildiği tören hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - AMASYA

Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü'

Amasya Belediyesi'ne 'Yaşanabilir Kent Ödülü'

İhlas Haber Ajansı - Politika

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, İstanbul, Amasya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title