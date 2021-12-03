Amasya Belediyesi çalışanlarından "Sevgi varsa engel yoktur" klibi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya Belediyesi çalışanlarından "Sevgi varsa engel yoktur" klibi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Amasya Belediyesi çalışanlarından

Amasya Belediyesi çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçip hazırlanan özel klipte işaret diliyle farkındalık mesajları verdiler.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediyesi çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçip hazırlanan özel klipte işaret diliyle farkındalık mesajları verdiler.

"Sevgi varsa engel yoktur" temalı klipte fen işleri, temizlik, itfaiye, zabıta ekipleri ve diğer birimlerin yanı sıra belediyede çalışan engelli personel de hayallerin engel tanımayacağına dikkat çektiler.

Tarihi kentin güzelliklerinin de yansıtıldığı klibin son bölümünde ekrana gelen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da her zaman yanlarında olduklarını belirttiği engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. - AMASYA

Amasya Belediyesi çalışanlarından Sevgi varsa engel yoktur klibi

Amasya Belediyesi çalışanlarından Sevgi varsa engel yoktur klibi

Amasya Belediyesi çalışanlarından Sevgi varsa engel yoktur klibi

Amasya Belediyesi çalışanlarından Sevgi varsa engel yoktur klibi

Amasya Belediyesi çalışanlarından Sevgi varsa engel yoktur klibi

Amasya Belediyesi çalışanlarından Sevgi varsa engel yoktur klibi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title