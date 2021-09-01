Amasya Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi
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Amasya Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

Amasya Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'da 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya'da 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya Barosu tarafından Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Amasya Adalet Komisyonu Başkanı Cahit Gülnar, Baro Başkanı Bahadır Tekeş, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

Baro Başkanı Tekeş tarafından Atatürk büstüne çelenk konulan törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Tekeş, yaptığı konuşmada, yeni adli yılın ülkeye, millete, avukatlara ve insanlığa mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Adaletin toplumun can damarı olduğunu dile getiren Tekeş, hayatlarını hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına adamış yargı mensuplarının adaletin tesisi için mücadele ettiğini vurguladı.

"Bizler, avukatlar ve barolar olarak, bağımsız, tarafsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız." diyen Tekeş, şunları kaydetti:

"Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Yeni adli yılda Amasya Barosu olarak en önemli görevimiz, ülkemize, cumhuriyetimize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, bireysel hak ve özgürlüklere, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni adli yılın yargının sorunlarının çözümü yönünde güçlü adımların atıldığı ve bağımsız savunmayı temsil eden, yargının kurucu unsuru olan biz avukatların özellikle salgın sürecinde artan sorunlarının çözüme kavuştuğu bir yıl olmasını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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