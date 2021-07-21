Amasra tatilci akınına uğradı
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Amasra tatilci akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

Amasra tatilci akınına uğradı 6 bin 600 nüfuslu Amasra Kurban Bayramı tatilinde günlük olarak nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

Amasra tatilci akınına uğradı

BARTIN - 6 bin 600 nüfuslu Amasra Kurban Bayramı tatilinde günlük olarak nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

Batı Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ilgi gören 6 bin 600 nüfusa sahip ilçede konaklama tesisleri tamamen dolarken günü birlikçi ziyaretçilerle birlikte nüfus 10 katı artarak 60 binin üstüne çıktı.

Sıcak havayla birlikte plajların dolduğu ilçede Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi mekanlarla birlikte hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı yoğunluğun en üst noktaya çıktığı alanlar oldu.

İlçe tur firmalarının da alternatif rotaları arasında yer alıyor. Tur firmaları tarafından bayram tatili için düzenlenen gezi programlarıyla çok sayıda ziyaretçi Amasra'yı gezme fırsatı buluyor.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçe merkezinde araç park edecek alan kalmayınca sürücüler Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü sahasına yönlendirildi.

Amasra'daki yoğunluğun bayram tatilinin son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Amasra tatilci akınına uğradı
Amasra tatilci akınına uğradı
Amasra tatilci akınına uğradı
Amasra tatilci akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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