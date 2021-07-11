Amasra, Kurban Bayramı'nda nüfusunun binlerce katı turisti ağırlayacak
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Amasra, Kurban Bayramı'nda nüfusunun binlerce katı turisti ağırlayacak

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

Bartın'ın tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü 6 bin nüfuslu Amasra ilçesine, Kurban Bayramı tatili süresince günübirlikçiler ve konaklayanlarla 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Bartın'ın tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü 6 bin nüfuslu Amasra ilçesine, Kurban Bayramı tatili süresince günübirlikçiler ve konaklayanlarla 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra, Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra, bayram tatilinde de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacak.

"Belediye olarak tedbirlerimizi aldık"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, "Karadeniz'in Antalyası" olarak anılan ilçenin bayram tatillerinde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Ankara ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın, bu yıl da yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olacağını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı için 5 bin yatak kapasiteli Amasra'da otel, motel ve tüm konaklama yerleri, rezervasyonlarla doldu. Şu anda bütün konaklama işletmelerimizde yüzde 100 doluluğa ulaştık. Geçen yıl nüfusumuz 10 katına çıkmıştı. Belediye olarak tedbirlerimizi aldık. Ancak yoğun talep nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşıyoruz. Geçtiğimiz yılarda günübirlik 60 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl daha üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz. İlçemize yakın köylerimizdeki vatandaşlarımızdan ricamız evlerini açmalarıdır. Beklenen kalabalık nedeniyle bu yıl aşırı araç yoğunluğu olursa girişi kapatabiliriz."

"400-500 bin turistin geleceğini umuyoruz"

Çakır, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar senede 100 bin civarında turist ağırlayan ilçenin son yıllarda bu sayıyı katladığını belirterek, "Bayram tatili süresince 6 bin nüfuslu ilçemize en az 400-500 bin turistin geleceğini umuyoruz. Belediye olarak tatilcilerin sorunsuz bayram ve tatil geçirebilmeleri için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da bayram için ilçeye aşırı talep olduğunu, otel ve pansiyonların günler öncesinden dolması nedeniyle konaklama talebine cevap veremediklerini kaydetti.

Amasra, Kurban Bayramı'nda nüfusunun binlerce katı turisti ağırlayacak
Amasra, Kurban Bayramı'nda nüfusunun binlerce katı turisti ağırlayacak
Amasra, Kurban Bayramı'nda nüfusunun binlerce katı turisti ağırlayacak
Amasra, Kurban Bayramı'nda nüfusunun binlerce katı turisti ağırlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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