Amanoslar nerede? Amanoslar (Nur Dağları) konumu: Amanos Dağları haritası
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Amanoslar nerede? Amanoslar (Nur Dağları) konumu: Amanos Dağları haritası

Amanos Dağları, Akdeniz'de yer aan dağ sıralarıdır. Nur Dağları, Gavur Dağları olarak da bilinirler. Kahramanmaraş'tan başlayıp Hatay iline kadar uzanır. Dağın büyük bölümü ormanlarla kaplıdır. Amanos Dağı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Amanoslar nerede? Amanoslar (Nur Dağları) konumu: Amanos Dağları haritası
12.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:58

Nur Dağları yani Amanoslar'ın asıl ismi yabancı kaynaklı olduğundan çevre halkı Gavur Dağı oalrak anmaya başlamıştır. Cumhuriyet ile birlikte adı değiştirilerek Nur Dağları yapılmıştır. Toroslarla birlikte 3. jeolojik zamanda oluşmuştur.

AMANOS DAĞLARI NEREDE?

Nur Dağları, Gavur Dağları ya da Amanos Dağları, Kahramanmaraş'taki Sır Baraj Gölü'nden başlayıp Hatay ilinin Samandağ kıyılarına doğru uzanan 175 km uzunlukta dağ silsilesidir. Çoğunluğu Doğu Karadeniz'dekilere benzer nemli ormanlarla kaplıdır.

AMANOS DAĞLARI ÖZELLİKLERİ

Dağın gerçek adı yabancı bir isim olduğu için bu ismi söyleyemeyen yöre halkınca Gavur Dağı denmiştir. Bu isim yaklaşık 1000 yıldır kullanılır. Buradaki "gavur" sözcüğü yaygın olarak bilinen şeklinden çok Arap coğrafyacılarının pek sık kullandığı ve "tepeler arasında basık arazi" anlamına gelen "gavr", "al-gavr" sözcüğü ile ilgilidir. Gavur Dağları ismi Cumhuriyetten sonra değiştirilip yerine Nur Dağları konulmuştur

Toroslar ile birlikte 3. jeolojik zamanda oluşan dağ, oluşumu sırasında ve sonrasında aşınmaya uğramış 3. zamanın ikinci yarısından sonra yükselmiş kıvrımlı-kırıklı yapılı dağlardandır. 175 km uzunluğundaki dağlar 20–30 km eninde, ortalama 1500–2000 m yüksekliktedir. Dağın orta bölümündeki alçalan alanda "Suriye kapısı" olarak da bilinen Belen Geçidi (440 m) bulunur. Nur Dağlarını doğudan Antakya-Kahramanmaraş Grabeni sınırlar. Bu oluk Kızıldeniz, Lüt Gölü, Lüban-Antilübnan Dağları arasındaki Bekaa Vadisi'nden geçen fay hattının devamıdır.

Kuzeyden güneye doğru uzanarak, Kahramanmaraş, Ahır Dağı'nın güneyinden başlayarak Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Samandağ deltasında sona erer. Bittiği noktanın karşısında Suriye sınırındaki gösterişli Kel Dağı vardır. Sıradağların büyük bir kısmı Hatay'da olup Amik Ovası ile Akdeniz'i birbirinden ayırır. Sıradağların en yüksek noktası Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mığır Tepesi'dir (Bozdağ). Bu noktada yükseklik 2240 m'dir. Güneye doğru alçalan dağların diğer yükseltileri şunlardır; Kabayar Tepe 1.698 m, Susuz Tepe 1.072 m, Akkaya Tepe 1.939 m, Üçkaya Tepe 1.976.

Samandağ kıyılarından K.Maraş Sır Barajına kadar 175 km uzunluğundadır. Kıyıdan itibaren dik olarak yükselir. Dağ kabaca üç bölüme ayrılabilir; kuzeyde Çimen Dağı, ortada Bozdağ, güneyde Musa Dağı. Bitki coğrafyası açısından Nur Dağları, D. Karadeniz Dağlarının güneyinden Munzur Dağlarına uzanan Anadolu Diyagonali'nin güney kısmını oluşturur.

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