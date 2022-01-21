Aman görmesin! Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunu fena ti'ye aldı

Hadise ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler, evlilik kararı aldı. İkili, evlilik haberini çektikleri video ile duyurdu. Ancak videodaki tavırları, ünlü isimler Enis Arıkan ile Selin Şekerci'nin radarına takıldı. İkili, Hadise'nin evlilik videosunu fena ti 'ye aldı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile evlilik kararlarını takipçileriyle paylaştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ

Hadise'nin paylaştığı videoya, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve 15 binin üzerinde yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Mehmet Dinçerler'in oldu. Dinçerler, videoya "Mrs. Dinçerler" notunu düştü.

HAREKETLERİ İKİ ÜNLÜ İSMİN RADARINA TAKILDI

Ancak videoda, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birbirlerine aşkla sarıldıkları anlar, ünlü isimler Enis Arıkan ve Selin Şekerci'nin radarına takıldı. Sıkı arkadaş oldukları bilinen ikili, çektikleri video ile Hadise'nin evlilik gönderisini fena ti'ye aldı.

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