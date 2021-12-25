Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı - Haberler
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Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı.

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KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı.

Değirmendere Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşeneceği esnada toprağın kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı

Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı

Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı

Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı

AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri

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