Altunyaldız Oecd Toplantısına Katıldı

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Londra'da düzenlenen OECD Küresel Parlamenterler Ağı Toplantısına katıldı.

Altunyaldız, 27 ülkeden milletvekillerinin katıldığı ve kapsayıcı büyümenin ele alındığı toplantıda öne çıkan hususları özetleyerek, "Özellikle artan gelir ve sosyal standart farklılıklarına yönelik gelişen toplumsal reaksiyonlar, küresel olarak ülkelerde hem politik, hem sosyal alanda dağılma ve savrulmaya sebebiyet veriyor. Bunun sonunda başta AB ülkeleri olmak üzere bu dağınık yapının ortaya çıkardığı aşırı ve bölünmüş tercihler aylarca hükümet kurulamama sonucunu doğuruyor ve dolaylı olarak demokrasinin erozyona uğramakta olduğunu düşündürüyor" dedi.

"Dünyada kapsayıcı büyümenin önündeki en büyük engel muhtemel ticaret savaşları"

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin muhtemel ticaret savaşları olduğunu belirten Altunyaldız, "Kapsayıcı büyümenin önündeki en büyük engel ABD'nin başlattığı muhtemel ticaret savaşları. Küresel büyümenin çekicisi ticaret, yapıcısı küresel düzeyde artan yatırımlardır. Ticaret savaşının oluşturacağı belirsizliğin küresel yatırımları ve büyümeyi yeniden aşağı çekmesi muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

"Finans sektörü kapsayıcı büyümeyi destekleyecek şekilde enstrümanlarını dönüştürmeli"

Toplantıda finans sektörünün kapsayıcı büyümeyi nasıl destekleyebileceği konusunun görüşüldüğünü söyleyen Altunyaldız finans sektörünün bu yönde enstrümanlarıyla birlikte kendisini dönüştürerek, yatırımlarında sabırlı ve çözüm ortağı olmayı öğrenmesi gerektiğini belirtti. Altunyaldız, "Toplantı sonucunda iş dünyasının kapsayıcı büyüme ile ilgili değişen toplumsal beklenti ve algılar doğrultusunda iş yapma kültüründe kar amaçlı strateji ve pratiğin değişerek karın insana dokunan sürdürülebilir iş ve ticaretin bir çıktısı olması gerektiği sonucuna varıldı" dedi. - KONYA