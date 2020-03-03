Altitude Filmi
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FBI ajanı Gretchen Blair, Washington D.C.'ye gitmek için yola çıkar. Uçakta yanında oturan yolcu ile muhabbet eden Blair, ondan şaşırtıcı bir teklif alır. Yolcu, içinde bulunduklarını uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söyler ve kendisini uçaktan kurtarma karşılığında Blair'e 75 milyon dolar ödemeyi vaat eder. Blair, yolcunun anlattıklarını başta ciddiye almaz ama uçağın kontrolünün bir grup hırsız tarafından ele geçirilmesi üzerine şaka olmadığının farkına varır. Çalınmış bir ganimeti uçakta arayan hırsızlar uçağın altını üstüne getirirler. Kendisini havada karmaşık bir soygunun içinde bulan Blair, yolcuları kurtarmak için savaşır.
Yönetmen: Alex Merkin
Senaryo: Tyler W. Konney, Jesse Mittelstadt, Richard Switzer
Oyuncular: Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipnicki, Greer Grammer, John Posey, Kirk Barker, Chuck Liddell , Chelsea Edmundson, Tom DeNucci, Jordi Vilasuso, Tandi Tugwell, Nick Principe, Nicholas Walker, Massimo Dobrovic, George Lako, Jared Safier, Paul Vandervort, Peggy Miley, Slim Khezri, Stephen Graybill, Nicole Simone, George Saunders, Chance Guess, Jennifer Lana Harper, Braxton Davis, Jeremy Olson, Bruce Van Patten, Emilie Germain, Joanna Koss
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Altitude
Yapımcı Firma: Switzer Entertainment
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: FFD
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com