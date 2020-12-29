Altıntaş'ta köprü genişletme çalışması

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Gediz yol kavşağında bulunan köprüde genişletme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz, Harman yeri Köprüsünde (Gediz Yol kavşağı) genişletme çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedeflenmekte. Vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı için yapılan çalışmalar ilçemizde her alanda devam etmekte. Emeği geçen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve firma yetkililerine, belediye çalışanlarımıza, işçi kardeşlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı