Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yeni hizmet aracı
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Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yeni hizmet aracı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yeni hizmet aracı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bir adet araç törenle teslim edildi.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bir adet araç törenle teslim edildi.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü için alınan aracın teslim törenine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Süngü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Basan ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan katıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İlçemiz tarıma dayalı ekonomisi ile ön plana çıkıyor. Özellikle hububat üretiminde oldukça iyi durumdayız. Bu alanda sürekli sahada olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hizmetlerinde kullanılmak üzere Kütahya İl Özel İdaresi tarafından alınan aracın teslimi bugün yapıldı. Araç takviyesi sayesinde çiftçilerimize daha iyi, daha hızlı hizmet verilecek, böylece daha çok çiftçiye ulaşılacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yeni hizmet aracı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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