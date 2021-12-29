Altınözü'nde çiftçilere 20 bin fidan desteği

Altınözü ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği projesi kapsamında yıl boyunca çiftçilere 20 bin fidan hibe edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, açıklamasında, yaklaşık 60 çiftçiyi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği projesi kapsamında desteklediklerini belirtti.

Bakanlıklarının tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliğine önem verdiğini ifade eden Kaya, "Altınözü'nde yaklaşık 50 dönüm alanda, sumak, adaçayı, ıhlamur ve defne fidelerini dağıttık. Dağıtılan toplam 20 bin fidanın çiftçiye kazanç sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Kaya, fidan destek programının gelecek yılda süreceğini sözlerine ekledi.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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