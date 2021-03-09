Altınözü Kaymakamı Uygur, yapımı süren ilçe sağlık hizmet binasını inceledi
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Altınözü Kaymakamı Uygur, yapımı süren ilçe sağlık hizmet binasını inceledi

09.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:10
Altınözü Kaymakamı Uygur, yapımı süren ilçe sağlık hizmet binasını inceledi

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, inşaatı devam eden Altınözü ilçe sağlık hizmet binasını inceledi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, inşaatı devam eden Altınözü ilçe sağlık hizmet binasını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uygur ile Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve içinde İlçe Sağlık Müdürü Ferdi Coşgun, içinde Göçmen Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da barındıracak olan yapımı devam eden ilçe sağlık hizmet binasını gezdi.

Mayıs ayında hizmete girmesi planlanan hizmet binasında, muayenehane, acil müdahale, gebe izleme ve aile planlaması, laboratuvar, emzirme ve bebek bakım odası yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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